Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Spor Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü

Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe’de Tedesco yokken sahaya çıkan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin aylık maaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 1

Fenerbahçe’de yüksek ateş ve viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Domenico Tedesco, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamadı.

1 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 2

İtalyan teknik adamın yokluğunda takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetti.

2 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 3

2014’ten bu yana A takımda yardımcı antrenörlük yapan Zeki Murat Göle’nin aylık 80 bin TL maaşı, sosyal medyada taraftarlar tarafından az bulundu.

3 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 4

Sosyal medyada yorum yapan taraftarlar, teknik direktörlerin milyonlar kazandığını hatırlatarak, yardımcı antrenör maaşının düşük olmasını eleştirdi.

4 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 5

Zeki Murat Göle, Fenerbahçe kariyerine 2008 yılında U18 takımına yardımcı antrenör olarak başladı.

5 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 6

Ardından U16 ve U17 takımlarında görev alan Göle, 2014’te İsmail Kartal’ın yardımcısı oldu.

6 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 7
7 8
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü - Resim: 8
8 8
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro