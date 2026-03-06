Fenerbahçe’de yüksek ateş ve viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Domenico Tedesco, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamadı.
Tedesco yok, Göle görevde: Maaş tartışması gündeme bomba gibi düştü
Fenerbahçe’de Tedesco yokken sahaya çıkan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin aylık maaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 8
İtalyan teknik adamın yokluğunda takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetti.
2 8
2014’ten bu yana A takımda yardımcı antrenörlük yapan Zeki Murat Göle’nin aylık 80 bin TL maaşı, sosyal medyada taraftarlar tarafından az bulundu.
3 8
Sosyal medyada yorum yapan taraftarlar, teknik direktörlerin milyonlar kazandığını hatırlatarak, yardımcı antrenör maaşının düşük olmasını eleştirdi.
4 8
Zeki Murat Göle, Fenerbahçe kariyerine 2008 yılında U18 takımına yardımcı antrenör olarak başladı.
5 8
Ardından U16 ve U17 takımlarında görev alan Göle, 2014’te İsmail Kartal’ın yardımcısı oldu.
6 8
7 8
8 8
Kaynak: Spor Servisi