Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak kritik maç öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'MUSABA İÇİN AKŞAM KARAR VERECEĞİM'

Musaba'nın yarın sahada olup olmayacağıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, “Bunu göreceğiz. Bu akşam kararımız vereceğim. İlk izlenim çok iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu ama bu ligi ve Samsunspor’u çok iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Bunu göreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan maça dair konuşan Tedesco, "Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

REIS: 'ARTIK FENERBAHÇE OYUNCUSU'

Öte yandan Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis'e de Musaba'nın ayrılığı soruldu. Alman teknik adam, Musaba artık Samsunspor’un oyuncusu değil. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu. Onun adına konuşmam doğru olmaz. Ancak tek eksik.Sadece ondan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğdu bu yüzden. Ellerinden geleni yapacaklardır." yorumunda bulundu.

Alman teknik adam Fenerbahçe maçı için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."