Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Zirve yarışı için kritin öneme sahip derbi maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tedesco orta sahanın merkezinde Guendouzi, İsmail Yüksek ve N'Golo Kante üçlüsünü tercih etmesinin sebeplerini anlattı.

TEDESCO: 'TRABZONSPOR'A KARŞI TOPA SAHİP OLMAK KOLAY DEĞİL'

Trabzonspor maçı öncesi konuşan Tedesco şunları söyledi:

"Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız.

Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz.

Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak."