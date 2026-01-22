Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalarda formuyla göz dolduran yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın neden ilk 11'de olmadığını açıkladı.

TEDESCO. 'ÇOK ZOR AMA BÖYLE MAÇLARI OYNAMAK İSTİYORUZ'

Tedesco Aston Villa maçı öncesi şunları söyledi:

Çok zor maç. Bu tarz maçları oynamayı hep istiyoruz. Çok zor bir maç olacağı doğru ama böyle maçlar oynamayı istiyoruz. Aston Villa'ya karşı üst seviyede mücadele etmek istiyoruz çünkü biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz. Bizim için iyi bir test maçı olacak.

'TALISCA'NIN SONRADAN OYUNA GİRMESİ AVANTAJ OLACAKTIR'

Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor çünkü sakatlıktan döndü. Aralık ayında bir sakatlık yaşadıktan sonra iki maç üst üste oynadı. Sonradan oyuna girmesi bizler için bir avantaj olacaktır. Üç gün sonra da önemli bir Göztepe maçımız var.