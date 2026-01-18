Galatasaray'ın dün Gaziantep FK karşısında puan kaybettiği haftada ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek isteyen Fenerbahçe Alanyaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkıyor.

TEDESCO: 'BİZİM İÇİN LİG TABLOSU ÖNEMLİ DEĞİL'

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bizim için lig tablosu önemli değil. Sıralama hakkında konuşmak için çok erken. Biz sahaya çıktığımızda her zaman iyi oyun sergilemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimin ikinci maçı Alanyaspor'laydı. Tam bir teknik direktör takımı, zor bir maç olacak." dedi.

'SZYMANSKI'YI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK'

Ayrıca maç kadrosunda yer almayan Szymanski'nin Rennes'e transfer olacağına dair çıkan transfer iddialarına da cevap veren İtalyan teknik adam, "Sebastian Szymanski (transfer) ile ilgili dedikodular hakkında yorum yapmıyorum. Bir ağrı hissetti ve biz de onu riske etmek istemedik." ifadelerini kullandı.