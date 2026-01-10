Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa finalinde alınan 2-0'lık Galatasaray galibiyetini değerlendirdi.

Tedesco derbi zaferi sonrası şunları söyledi:

"Guendouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz. Oyuna çok büyük bir karakter koydu. Sanki 8 aydır burada bizimle gibiydi. Kutlamayı en çok hak eden oyuncular. Sahada onlar savaştı.

Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar... Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur. Bugün kutlama yapacağız ve bu bizim için bir motivasyon olacak.

Oyuncuların galibiyetler almasına ve öz güvene ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Etkileyici bir performans ortaya koyduk. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken. Sane, Almanya'da oynadığımız her maçta bana gol attı. Bu kez gol atamadığı için mutluyum."