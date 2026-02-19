Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe Nottingham Forest'ı ağırlıyor.

TEDESCO: 'SIDIKI HAZIR OLMASA OYNATMAZDIK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Tedesco şunları söyledi:

"Öncelikle iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar. Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız.

Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız.

Benim teknik direktör olarak oyunculardan istediğim tek bir şey yok, oyuncu özelliklerine göre karar veriyoruz. Talisca topla oynayani, kaleye yakın oynamayı, sola doğru dönmeyi seven oyuncu. Talisca'dan savunma arkasına koşular yapmasını beklemiyoruz. Onda farklısı var. Kerem koşucu bir oyuncu. İkinci bir forvet oynamayı biliyor. Sidiki Cherif de bu özelliklerin hepsi var. Pivot, savunma arkası koşu yapan, sırtı dönük bağlantı yapan, savunmaya yardım eden bir oyuncu.

Maçı domine etmek, çok gol atmak istiyoruz. Bu yüzden birçok ofansif oyuncuyla oynuyoruz."