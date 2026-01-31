Kış transfer döneminin bitmesine yakın Ademola Lookman transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe’ye kötü haber geldi. Portekizli teknik direktör Tedesco’nun tüm planları altüst oldu.

TEDESCO KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta ile sözlü anlaşmaya varmaya oldukça yaklaşmıştı. Ancak gelen son bilgi sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çevirdi.

LOOKMAN’DAN FENERBAHÇE’YE KÖTÜ HABER

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lookman'ın Fenerbahçe'ye transferi için yürütülen görüşmeler kesin olarak durduruldu. Haberde, tarafların ödeme planı ve banka teminatları konusunda ortak noktada buluşamadığı vurgulandı. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli yönetimin alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz sezon Serie A'da Atalanta formasıyla 31 maçta görev aldı. Atalanta'nın ligi 3. sırada tamamladığı sezonda Lookman, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.