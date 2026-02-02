Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tedesco yayıncı kuruluşa yaptğı değerlendirmede, Ederson'un kurtarışı ve Asensio'nun golünün galibiyette kritik rol oynadığına dikkat çekerken oyuncularının devre arasında kendisinden geriden daha fazla direkt toplarla çıkma isteğinde bulunduklarını açıkladı.

TEDESCO: 'GOLÜ BULDUKTAN SONRA DOĞRU YOLU BULDUK'

Tedesco Kocaelispor galibiyeti sonrası şunları söyledi:

"Marco'nun golü önemliydi ama Ederson'un kurtarışı da önemliydi. İkisi de maçın kırılma anlarıydı diyebilirim.

Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Zemin de kaygandı. Oyuncular, geriden oyun kurarken zeminin koşullarından dolayı risk almak istemediklerini söylediler. Ben de bunu olumlu karşıladım. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk.

'BU ZOR ATMOSFERDE 3 PUAN İÇİN MUTLUYUZ'

Bunu bahane olarak söylemedim, devre arasında daha cesur oynayabileceğimizi söyledim. Soyunma odasında bunu konuştuk. Özellikle kendi kalemiz önünde zeminden dolayı çok fazla yerden oynamanın kolay olmadığını söyledi oyuncularım ve dolayısıyla uzun top oynamayı tercih ettiler.

Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Bu zor atmosferde iyi bir takıma karşı 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız."