Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, devre arasında Roma'nın transfer radarına girdi. Tedesco, Hollandalı savunma oyuncusunun, Milan Skriniar ile kurduğu uyumu beğeniyor. Yönetim ve teknik heyetle görüşen 24 yaşındaki oyuncu da kalmaya karar verdi.

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin yıllık maaşında iyileştirme yapacak. Sezon sonunda şampiyonluk sonrası yüksek bonservisli teklifleri değerlendirebilecek. Fenerbahçe, en az 20 milyon € hedefliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Hollandalı savunma oyuncusu 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu; çıktığı 89 maçta takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.