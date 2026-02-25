Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Jhon Duran ve En-Nesyri ile yollarını ayırmıştı.
Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor
Devre arasında forvete transferini yetiştiremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için şimdiden gaza bastı. İşte detaylar....Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekip Fransa'nın Angers cephesinden Sidiki Cherif'i transfer etti.
Forvet Transferi Yetişememişti
Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Al-Hilal forması giyen Nunez'i transfer etmek istese de sonuca ulaşamamıştı. Neticede forvete başka takviyenin gelmemesi de taraftarlarca olumsuz karşılanmıştı.
Fenerbahçe, forvet eksikliğini her karşılaşmada hissetti. Sarı-lacivertliler, bu sorunu çözmek için şimdiden çalışmalara başladı.
Tedesco'dan Olumlu Rapor
A Spor'un haberine göre, hedefteki futbolculardan birisi de Vedat Muriqi. Kadıköy yönetimi, 31 yaşındaki golcüyü devre arasında da istemişti.
Teknik direktör Tedesco'nun Muriqi için olumlu rapor verdiği öne sürüldü. Sadettin Saran'ın da transfer için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi.
Mallorca'nın Her Şeyi
Mallorca ise Muriqi'nin satışına sıcak bakmamıştı. Kosovalı forvet, bu sezon 23 lig sınavında 16 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli forvet, İspanyol ekibinin vazgeçilmez ismi...
La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca küme düşerse bu transferin önünde hiçbir engel kalmayacak.
Fenerbahçe'ye Dönüşü Muhtemel
Aksi bir durum söz konusu olursa da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Vedat Muriqi'nin tavrı koz olarak kullanılacak. Yıldız ismin önümüzdeki sezon yeniden Fenerbahçe'ye gelmesi bekleniyor.
31 yaşındaki Vedat Muriqi, 2019-20 sezonun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmıştı ve tek sezonda gösterdiği performansla dev takımların radarına girmişti. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkmış ve takımına 15 gol - 6 asistlik sağlamıştı.
Kosovalı yıldız, 21 milyon euro bedelle Lazio'nun yolunu tutmuştu.