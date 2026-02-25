Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor

Fenerbahçe'ye Dönüşü Muhtemel

Aksi bir durum söz konusu olursa da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Vedat Muriqi'nin tavrı koz olarak kullanılacak. Yıldız ismin önümüzdeki sezon yeniden Fenerbahçe'ye gelmesi bekleniyor.