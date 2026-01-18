Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sarı-lacivertlilerde yol ayrılıkları da yaşanıyor. Teknik Direktör Tedesco’nun raporuna göre, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor ile yollar ayrılacak.

Tedesco onayladı, Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu - Resim : 1

Kadrosuna Matteo Guendouzi, Musaba ve Mert Günok’u katan Fenerbahçe’de, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Becao ve İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

Tedesco onayladı, Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu - Resim : 2

Forma şansı bulamayan oyuncularla yolların ayrılması sürpriz olmayacak. Devre arasında ise Emre Mor ve Bartuğ Elmaz ile de yolların ayrılması bekleniyor.