Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sarı-lacivertlilerde yol ayrılıkları da yaşanıyor. Teknik Direktör Tedesco’nun raporuna göre, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor ile yollar ayrılacak.

Kadrosuna Matteo Guendouzi, Musaba ve Mert Günok’u katan Fenerbahçe’de, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Becao ve İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

Forma şansı bulamayan oyuncularla yolların ayrılması sürpriz olmayacak. Devre arasında ise Emre Mor ve Bartuğ Elmaz ile de yolların ayrılması bekleniyor.