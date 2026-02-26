Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

“BUGÜN CESUR OLALIM”

Tedesco, sahaya çıkacak ilk 11 hakkında, "İlk maç zordu, yeni bir teknik direktör gelmişti ve performansımız beklentimizin altındaydı. Bu kez daha iyisini yapmak istiyoruz. İlk 11’de değişikliklerimiz var. Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio çok maç oynadı; sağlık ekibiyle konuştuk ve 60 dakika bile oynamaları riskli olabilirdi. Sezon bitmiyor, önümüzde çok maç ve hedef var" dedi.

Tedesco, takımın hücum ağırlıklı olduğunu vurgulayarak, "Çok fazla hücumcu oyuncumuz var. Matteo Guendouzi defansif rol oynayacak ama ofansif mantaliteye sahip. Mert Müldür normalde bek, ama ileriye çıkmayı seviyor. İlk 11’de sadece Yiğit Efe Demir defansif, diğerleri hücum mantığıyla oynayacak. İyi bir sonuç için elimizden geleni yapacağız, keyif almaya ve geliştiğimizi göstermeye çalışacağız. Hep beraber cesur olalım" ifadelerini kullandı.

“OFANSİF DÜŞÜNCEYLE ÇIKIYORUZ, 3’LÜ SAVUNMA İLE”

Tedesco, 3’lü savunma tercihlerini şöyle açıkladı: "Elimizde sadece bir stoper var, Yiğit Efe. Yanına 6 numara koyarak 4’lü oynamak zor, bu yüzden 3’lü savunmayı seçtik. Matteo Guendouzi 3’lü savunmada daha rahat oynuyor. Nene ve Archie Brown ofansif kanat bek olacak. İki forvet ve iki 8 numara ile sahada olacağız. Goller atmalıyız ama kontrollü de olmalıyız. 7-8 ofansif oyuncu ile oynayacağız, ama rakibe boşluk vermemeliyiz. İlk maçta boşluklara koştuklarını gördük; sahada iyi bir denge kurmalıyız. Ofansif düşünceyle çıkacağız."