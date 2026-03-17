Trendyol Süper Lig'in 27'inci haftasında evinde Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'SAHAYA KARAKTER KOYDUK'

Domenico Tedesco karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık. Talisca geri döndü. Nene'nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor.

'ARKAYA KOŞULAR ANA PLANIMIZ'

"Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız."