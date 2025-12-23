Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk maçında Beşiktaş'a evinde Cerny'nin son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco maç sonu yaptığı açıklamalarda taraftar desteğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cesur oynadılar, önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı, Abraham'ın direkt oyunları ve pasları, Cerny'nin hücumları. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz.

Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacak. Taraftarımıza, destekleri için teşekkür ediyorum. Evimizde çok maç kazandık ve onlar sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlar. Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Bu kelimelerle anlatılacak, parayla alınacak bir şey değil bu."