Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Erzurumspor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı hem oyunu hem de transfer sürecini değerlendirdi.

“İLK YARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

İlk yarıda takımın performansını beğenmediğini ifade eden Tedesco, “Benim için bugünkü maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe karşı ciddi şekilde hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Bir önceki ay 8 maç oynadık. Önümüzde yine arka arkaya maçlar oynayacağımız bir dönem var. Öncesinde biraz dinlenmek iyi olacaktı ama yapamadık.” dedi.

“TRANSFERDE KARAKTER ÖNCELİĞİMİZ”

Transfer sürecine de değinen Tedesco, “Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantalitesine sahip mi, gruba uygun mu diye bakıyoruz. Her işin başı, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak.” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ FRED İÇİN ADİL DEĞİL”

Brezilyalı orta saha oyuncusunun durumuna da değinen teknik adam, “Bu transfer süreci Fred'i çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacaksın dedim, mutlu oldu. Zorlu bir durum. Her gün onunla çalışıyorum, hislerini hissediyorum. Fred'i takım arkadaşları, çalışanlar çok seviyor. Fred de Fenerbahçe'yi çok seviyor. Kendisi ve ailesi buraya adapte olmuş durumda. İstanbul'da rahat hissediyorlar. Burada çocuklar okula gidiyorlar. Takım arkadaşlarını, ekibini seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı, pes etmedi. Takım arkadaşlarını motive etti o dönemde. Fred'in durumu bu. Bu süreç onu çok etkiledi. Süreç Fred için doğru ve adil değil.” dedi.

MUSABA UEFA LİSTESİNE YAZILMAYACAK

UEFA listesiyle ilgili net konuşan Tedesco, “Elimizde beş yeni oyuncu (Mert, Guendouzi, Kante, Musaba, Cherif) var ama UEFA listesine üç oyuncu ekleyebiliyoruz. Bu yüzden UEFA listesinde Mert ve Musaba'yı dışarıda bırakacağız. Musaba ile konuştum, durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. 'Lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem.” dedi.