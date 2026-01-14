Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u Talisca'nın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu tip maçlarda erken gol bulamanın öneminden bahseden Tedesco, "İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi oynamamız gerekiyordu. Böyle maçlarda erken gol atamazsanız maç zorlaşıyor ve kompakt bir hal alıyor." dedi.

'TRANSFERDE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYORLAR'

İtalyan teknik adam N'Golo Kante ile ilgili çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Başka oyuncular hakkında konuşamam. Söylentilerle ilgili yorum yapamam. Ben sadece kendi oyuncularımızla ilgili konuşabilirim. Şunu da söylemem gerekiyor; hiçbir kulüpte transfer anlamında böyle bir destek görmemiştim. Herkes çok iyi iş çıkarıyor. Onları tebrik etmem gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çalışıyorlar."