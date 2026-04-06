06 Nisan 2026 Pazartesi
Tedesco ile tartışmıştı: Cerny'den derbi sonrası ilk söz

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tansiyon sahada ve sosyal medyada yükseldi. Vaclav Cerny, kulübün “Emek hırsızları” paylaşımını alıntılayarak “İğrenç” notunu düştü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde tansiyon saha içinde ve dışında yükseldi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Beşiktaşlı Vaclav Cerny, kulübede bekleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile çarpışmıştı.

TATLIYA BAĞLANDI

Çarpışma sonrası kısa süreli bir tartışma yaşandı ve hakem Yasin Kol, Tedesco’ya sarı kart gösterdi. Maç sonunda taraflar olayı tatlıya bağladı.

Ancak siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları mücadele sonrası hakem Yasin Kol’un yönetimine tepki gösterdi.

Beşiktaş’tan yapılan sosyal medya paylaşımında, Fenerbahçe lehine verilen penaltı anı paylaşılırken “Emek hırsızları” ifadesi kullanıldı.

Derbiden bir gün sonra ise Vaclav Cerny, kulübün paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak “İğrenç” notunu ekledi.

