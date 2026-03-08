Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Samsunspor'u konuk ediyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi bir süredir hastalığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'YAPACAĞIMIZ ŞEY FENERBAHÇE'YE ODAKLANMAK'

Tedesco hastalığı sonrası yaptığı ilk açıklamada maç öncesi şunları söyledi:

"Takımdaki atmosfer iyi. Gaziantep maçını kazanmak önemliydi. Thorsten Fink ile 4 maç oynadılar, Samsunspor'a yeni bir inanç geldi. Bizim isteğimiz maçı kontrol etmek ama onlar da kontrataklarla bize problem yaratmak isteyeceklerdir.

Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımızı izleyeceğiz, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem budur. Etkimiz olan şey budur. Yol haritamız değişmeyecek. Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok. Yapacağımız şey Fenerbahçe'ye odaklanmak. Ben harika oyuncuların teknik direktörüyüm. Bizler ödevimizi doğru yaparsak gerisi gelecektir."