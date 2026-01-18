Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u iki kez geri düşmesine rağmen deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco 61 yıl sonra bir ilki başardı.

TEDESCO FENERBAHÇE'DE TARİH YAZDI

Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Oscar Hold ve Miroslav Kokotvoic'in ardından ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.

TEDESCO: 'ALANYA'YA KARŞI OYNAMAK ZOR'

Maç sonu verdiği röportajda yıllar sonra yakalanan bu başarının sorulması üzerine Tedesco, "Bu önemli değil. Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık." diye konuştu.

'YİĞİT EFE FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ'

İlk yarıyla ikinci yarı arasındaki performansı farkını doğuran en önemli unsurun baskı olduğuna dikkat çeken Tedesco, "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." dedi.