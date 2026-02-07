Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, HT Spor canlı yayınına katıldı. Özel açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, özellikle forvet hattı için önemli noktalara değindi.

İşte Tedesco'nun açıklamaları:

"SIDIKI CHERIF İYİ BİR TRANSFER"

"Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım."

"NE OLDUĞUNU TAM ANLAMAMIŞTIM"

"Kasımpaşa maçının olduğu gün bir başkanlık seçimi oldu ve göreve geldikten 8 gün sonra başkanımız değişti. Takım ve oyuncular için ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse durumu küçümsemiş olabilirim. Oyuncular devre arasında bir şeylerle meşguldü. Ne olduğunu tam anlamamıştım."

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

"Ara transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Karmaşık bir pazar oluyor. Harika bir iş çıkardık, 5 tane kaliteli oyuncu getirdik. Transferde herkes birlikte hareket etti. Her şeyi birlikte tartıştık, her kulüpte bu şekilde değil."