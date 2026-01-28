Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

National Arena’da oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ve oyunculardan Fred basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: "SAVAŞAN VE MOTİVASYONU YÜKSEK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

İtalyan teknik adam, FCSB’nin son haftalardaki kötü sonuçlarına aldanmadıklarını vurgulayarak, "Rakibin hala ilk 24’te yer alma ihtimali var. Feyenoord'a karşı 3-1'den gelip kazandılar. Savaşan bir takım ve kalabalık bir taraftar desteğine sahipler. Biz de iyi bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz" dedi.

JHON DURAN KADRODA YOK

Bugünkü antrenmanın ardından bacağında ağrı hisseden Jhon Duran, Romanya kafilesinde yer almadı.

Tedesco, "Antrenmanı tamamladı ama sonrasında ağrı şikayeti oldu. Umarım ciddi bir şey yoktur" dedi.

'JAYDEN’I SOL BEKTE GÖREBİLİRİZ'

Sakatlıklar nedeniyle savunma hattında değişikliğe gidebileceğini belirten Tedesco, Jayden Oosterwolde’yi sol bekte kullanabileceklerini söyledi. Başarılı teknik adam, "Jayden bana gelip sol bek oynayabileceğini söyledi, bu çok pozitif bir durum. Ancak stoper ikilisini bozmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

'KULÜP SAHİPLERİNİN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYULMALI'

Basın toplantısında gelen bir soruda kulüp sahiplerinin teknik kararlara müdahalesi sorulan Tedesco, “Ben böyle bir şey yaşamadım ama teknik adam olarak önemli olan birlik içinde kalmak. Sahipler ya da başkanlar fikirlerini söyleyebilir” şeklinde yanıt verdi.