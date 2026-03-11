Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Spor Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor...

Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor...

Süper Lig devi Fenerbahçe, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, eski öğrencisi Lois Openda’nın takıma katılmasını yönetimden talep etti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 1

Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Lois Openda transferi için Juventus ile ön görüşme yaptı.

1 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 2

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen 26 yaşındaki santrafor Openda’yı gündemine aldı.

2 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 3

Tuttojuve’de yer alan habere göre Fenerbahçe, gelecek sezon Openda’yı kadrosunda görmek istiyor.

3 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 4

Leipzig’den Torino ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer olan ve Juventus’ta beklenen performansı gösteremeyen oyuncunun, yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılıyor.

4 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 5

Ancak öncelikle Juventus, Openda’nın bonservisini alacak ve sonrasında kiralama seçeneğini değerlendirecek.

5 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 6

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Openda, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol kaydetti.

6 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 7

Öte yandan, Şubat 2023 – Ocak 2025 döneminde Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Domenico Tedesco döneminde Openda da milli takım kadrosunda yer almıştı.

7 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 8

Tedesco'nun transferde istekli olduğu iddia ediliyor. 26 yaşındaki hücumcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu aktarıldı.

8 9
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor... - Resim: 9

İtalyan hocanın isteğiyle yaz transfer döneminde Juventus'un kapısı çalınacak.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro