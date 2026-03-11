Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Lois Openda transferi için Juventus ile ön görüşme yaptı.
Tedesco eski öğrencisini Fenerbahçe'ye transfer ediyor...
Süper Lig devi Fenerbahçe, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, eski öğrencisi Lois Openda’nın takıma katılmasını yönetimden talep etti. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen 26 yaşındaki santrafor Openda’yı gündemine aldı.
Tuttojuve’de yer alan habere göre Fenerbahçe, gelecek sezon Openda’yı kadrosunda görmek istiyor.
Leipzig’den Torino ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer olan ve Juventus’ta beklenen performansı gösteremeyen oyuncunun, yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılıyor.
Ancak öncelikle Juventus, Openda’nın bonservisini alacak ve sonrasında kiralama seçeneğini değerlendirecek.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Openda, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol kaydetti.
Öte yandan, Şubat 2023 – Ocak 2025 döneminde Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Domenico Tedesco döneminde Openda da milli takım kadrosunda yer almıştı.
Tedesco'nun transferde istekli olduğu iddia ediliyor. 26 yaşındaki hücumcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu aktarıldı.
İtalyan hocanın isteğiyle yaz transfer döneminde Juventus'un kapısı çalınacak.