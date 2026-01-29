Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rumen temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maç öncesi açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'İLK 8 İÇİNDE BİTİRMEK İÇİN UFAK BİR ŞANSIMIZ VAR'

Taraftarları gururlandırmak istediklerini belirten Tedesco, "Takım bu maça hazır. Bugün tribünlere gelen ve televizyonları başında bizi izleyen taraftarlarımızı gururlandırmak istiyoruz. İlk 8 içerisinde bitirmek için ufak bir şansımız var. Bunun için de yüksek bir motivasyona sahibiz." dedi.

'EN NESYRI'NİN DÖNMESİNDEN DOLAYI MUTLUYUM'

Takımda forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar ve En-Nesyri'nin ilk 11'de olmaları hakkında konuşan Tedesco, "Çağlar çok iyi durumda. Düzenli olarak antrenmanlarını sürdürdü bizimle. En Nesyri de Afrika Kupası'nda çok fazla oynamadı ve hatta bir hafta hastaydı. Onun dönmüş olmasından dolayı mutluyum. Ne kadar hazır olursa bizim için o kadar iyi olacak." diye konuştu.