Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynayacakları derbi maç öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'KONUŞMAM YÜKSEK SESLİ VE MOTİVE EDİCİYDİ'

Tedesco şunları söyledi:

"Soyunma odasında konuşmam yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu bile ama ben böyle bir konuşma yaptı. Bence takım çok ateşli ve böyle bir maçı oynamaya hazır.

Birliktelik ve aile kelimelerini kullanıyoruz ama bunu kullanıyorsanız içini doldurmanız gerekiyor. Sabahları Samandıra'ya gitmekten çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir iş yeri benim için."