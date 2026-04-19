Devlet millete, millet devlete emanet!

Öyle değil midir?

Öyledir elbette!

*

Bugün millet, her durum ve şartta devletine sahip çıkıyor da devletin -milletinin kendisine sahip çıktığı gibi- milletine sahip çıkıyor mu o konuda emin değilim!

*

Millet, her durum ve şartta devletinin arkasında dururken, devlet bugün milletine aynı güveni veriyor mu, o konuda da emin değilim.

*

Milletin, devletine olan sadakati karşısında devletin, milletine karşı hassasiyeti sanki olması gereken değilmiş gibi!

Devlet, milletinin kendini hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağından -haklı olarak- eminken, millet, bugün devleti yönetenler için emin değilmiş gibi.

*

Ben bunları söylerken devleti yönetenlere karşı hiçbir önyargım olmadan söylüyorum.

Mesela milletin topraklarının maden çıkartma bahanesine milletin rızası olmadan polis ya da asker zoruyla kullanılmasına müsaade ediliyor olmasından diyorum…

Ormanlarına -yine maden çıkarma bahanesiyle- hiç de acımıyor oluşlarından diyorum…

Milletini açlığa ve yoksulluğa düşürmesinden diyorum…

Milleti yönetenlerle, devlete sahip çıkanlar arasında akıl almaz bir uçurum oluşmuş olmasından diyorum.

*

İçeride…

Dışarıda…

Kadınlarımızın acımasızca öldürülmelerini engelleyemeyişlerinden diyorum.

Mafyavari eylemlerin artmış olmasından diyorum.

*

Ve belki de bütün bu söylediklerimin büyük bir çoğunluğunun telafisi var da…

Her şey yeniden kazanılabilir de…

Ülkenin refah düzeyi de yükselebilir olabileceği halde, ben devletimizin, milletimizin (Çocuklarımızın) güvenliğini sağlayamayışlarından dolayı onların göz göre göre yaşıtları tarafından öldürülebiliyor olmalarından diyorum.

*

Ve en acısı da ne biliyor musunuz?

Çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu çocuklarımızı koruyamayışlarından, vicdanları rahatsız olduğunu kanıtlayacak şekilde bir kişinin dahi istifa etme onurluluğunu gösteremeyişlerinden diyorum.

*

Oysa bütün bu yaşananlar karşısında bu milletin, devletine karşı dışarıdan ya da içeriden gelebilecek herhangi bir eyleme, yine tek vücut olacaklarından zerre şüphe duymayarak devletine karşı görevlerini yerine getirdikleri ve getirecek olacakları için diyorum.

*

İnternet gazetelerinin haberleri tararken, ilginç bir haber gördüm.

Haberin başlığı şöyle idi.

“Yusuf Tekin döneminde okullarda şiddet tablosu:

46 olay ve 37 ölü ve yaralı!”

*

Bir sayın bakanın sorumluluğunda olan okullarımızda 46 şiddet olayı yaşanıyor, 37 evladımız ölüyor, yaralanıyor ve hâlâ o koltukta oturulabiliyor!

Ne diyeyim ki?

*

Özellikle en son Urfa ve Kahramanmaraş’taki okullarımızda yaşanan olaylarla ilgili o sayın bakan:

“Tedbir alınan okullarımızda da oluyor bu, alınmayanlarda da olabilir” diyebiliyor. Allah aşkına söyler misiniz, böylesi vahim olaylar sonrasında, böyle pişkin bir ifade bir Sayın Bakan tarafından nasıl kullanılabilir, bunu da aklım almıyor!

*

Üzgünüm, çok üzgünüm.

Milletimizin başı sağ olsun.

O anne ve babalara sabır diliyorum.

“Maalesef devlet, o çocuklarımızı koruyamamıştır” demek, sanırım sözün bittiği yer olsa gerek.

Sahiden de başka sözüm yok Sayın Okur!