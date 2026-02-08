Sedat Peker insanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Diyarbakır'da hurdacılık yaparak tedavi masrafları karşılamaya çalışan gencin ameliyat masraflarını karşılayan Peker, bu sefer başka bir gencin imdadına yetişti.

Sosyal medyada üzerinden yayınladığı videoda tedavi masrafları için Sedat Peker'den yardım isteyen gencin yardım talebine Peker karşılıksız kalmadı. Peker, hasta gence 2 milyon liralık yardımda bulundu.

Yapılan yardımın ardından teşekkür videosu çeken genç, "Sedat Peker reisim, gönderdiğin yardımlar ulaştı. Allah seni başımızdan eksik etmesin, sen bizim gibi özel insanların sesi oldun, umut eli oldun" açıklamasını yaptı.