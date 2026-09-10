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Kaynak: İHA

Kaza, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi amacıyla T.K isimli şoförün kullandığı 67 HO 8009 plakalı Kozlu Belediyesi'ne ait halk otobüsüne binen Coşkun Bilici (66), hastane önünde araçtan indi.

Bilici'nin otobüsten indikten sonra aracın hareket ettiğini fark edemediği ve halk otobüsünün altında kaldığı öğrenildi. Kazayı gören hastane personeli, ağır yaralanan yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından acil servise kaldırılan Bilici'nin saat 10.00 sıralarında hastaneye getirildiği belirtildi. Doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalesine rağmen Coşkun Bilici hayatını kaybetti.

Bilici'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.