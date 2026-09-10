Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi.
Diş tedavisi için özel halk otobüsüyle hastaneye gelen Coşkun Bilici (66), acil servis önünde otobüsten indi. Bilici, karşıya geçmeye çalıştığı sırada Tolga K. yönetimindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünün hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.
HASTANE PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ
Kazayı gören hastane personeli Bilici'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından acil serviste tedavi altına alınan 66 yaşındaki Bilici'yi kurtarmak için müdahale başlatıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren tüm müdahalelere rağmen Coşkun Bilici kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bilici'nin cenazesine otopsi yapılacağı öğrenildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından özel halk otobüsünün şoförü Tolga K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.