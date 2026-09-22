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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



TEÇ-SEN, yeni eğitim yılının ilk büyük eylemini 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdi. Genel Başkan Ümit Demirel, MEB önünden eğitim çalışanlarının özlük haklarından öğrencilere ücretsiz yemeğe kadar uzanan talepleri sıraladı.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), yeni eğitim-öğretim yılının ilk büyük eylemini 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdi. Sendikanın genel merkez yöneticileri ise Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, Milli Eğitim Bakanlığı önünden yaptığı açıklamada eğitim çalışanlarının yıllardır biriken sorunlarının yanı sıra okullardaki yapısal aksaklıkları, öğrencilerin beslenme sorunlarını ve eğitim ile iş hayatı arasındaki kopukluğu gündeme taşıdı.

“EĞİTİM ÇALIŞANLARI GÖRMEZDEN GELİNEREK ADALET SAĞLANAMAZ”

Demirel, eğitimin yalnızca müfredat, sınav ve ders saatlerinden ibaret olmadığını vurguladı. Öğretmenden yöneticiye, memurdan teknisyene, yardımcı hizmetliden aşçıya, güvenlik ve temizlik personeline kadar bütün çalışanların eğitim sisteminin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Eğitim çalışanlarının yetersiz ücretler, belirsiz kariyer süreçleri, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki düzensizlikler, özlük hakları, personel eksikliği, artan iş yükü, liyakat ve statü sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

SINAVLAR İÇİN “EN GEÇ İKİ YILDA BİR” TALEBİ

TEÇ-SEN’in önemli taleplerinden biri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları oldu. Demirel, sınav takvimlerinin derhal açıklanmasını ve sınavların kişisel beklentilere ya da dönemsel ihtiyaçlara bağlı olmaktan çıkarılmasını istedi.

Sendika, sınavların en geç iki yılda bir, her kadro için düzenli ve öngörülebilir biçimde yapılmasını; kadro ve kontenjanların önceden açıklanmasını, mülakatların kaldırılmasını, yazılı sınav başarısı ve hizmet tecrübesinin temel kriter olmasını talep etti.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ İÇİN “BİR ASGARİ ÜCRET” ÇAĞRISI

Demirel, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yalnızca öğretmenlere verilmesine de tepki gösterdi. Okulların açılmasında kayıt, evrak, temizlik, bakım, teknik işler, yemek ve idari hizmetlerde görev alan tüm eğitim çalışanlarının emeği bulunduğunu vurguladı.

TEÇ-SEN, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan bütün eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmesini istedi. Demirel, bu konuda Bakanlığa binlerce dilekçe gönderildiğini belirterek artık somut adım beklediklerini söyledi.

“AYNI GÖREV, AYNI SORUMLULUK, AYNI ÜCRET”

Şube müdürleri arasındaki ücret farklılıklarını da gündeme getiren Demirel, aynı işi yapan ve aynı sorumluluğu taşıyan kişiler arasında farklı ücret uygulanmasının çalışma barışını bozduğunu savundu.

TEÇ-SEN ayrıca özel hizmet tazminatlarının artırılmasını; 10 yıla kadar hizmeti bulunanlara 25, 10-20 yıl arasında hizmeti bulunanlara 50, 20 yıl ve üzerindekilere ise 70 puan verilerek ücretlerde iyileştirme yapılmasını istedi.

AŞÇILARA TEKNİK HİZMETLER SINIFI TALEBİ

Kamuda görev yapan aşçıların durumuna da dikkat çeken Demirel, aşçılığın yalnızca yemek yapmaktan ibaret olmadığını; hijyen, gıda güvenliği ve toplu beslenme açısından önemli sorumluluk taşıdığını söyledi.

Sendika, kamudaki aşçıların bir meslek olarak tanınmasını ve aşçı kadrosundaki kamu çalışanlarının teknik hizmetler sınıfına geçirilmesini talep etti.

3600 EK GÖSTERGE VE EMEKLİ MEMURA SEYYANEN ZAM

TEÇ-SEN’in gündeme taşıdığı başlıklardan biri de 3600 ek gösterge oldu. Sendika, birinci dereceye gelen bütün kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını istedi.

Emekli kamu çalışanlarının ekonomik koşullarına da değinen Demirel, emekli memurlara verilen seyyanen zam sözünün yerine getirilmesini ve mali hakların iade edilmesini talep etti.

“50 YILLIK YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ARTIK KALDIRILMALI”

Demirel, kamuda yaklaşık 50 yıldır çözüm beklediğini belirttiği Yardımcı Hizmetler Sınıfı sorununa da dikkat çekti.

TEÇ-SEN, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılmasını ve bu kadrolardaki çalışanların eğitim durumları, hizmet yılları, yaptıkları iş ve mesleki yeterlilikleri dikkate alınarak uygun üst hizmet sınıflarına geçirilmesini istedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ ÇAĞRISI

Açıklamanın dikkat çeken bölümlerinden biri de öğrencilerin beslenme sorunu oldu. Demirel, ekonomik koşullar nedeniyle birçok öğrencinin okula yeterli ve dengeli beslenmeden gittiğini, kantin fiyatlarının da aileleri zorladığını söyledi.

TEÇ-SEN ve Devlet Memurları Konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’na tüm öğrenciler için kademeli olarak ücretsiz okul yemeği programı başlatılması çağrısında bulundu. Özellikle dezavantajlı bölgeler, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile pansiyonlu okullarda beslenme desteğinin güçlendirilmesini istedi.

“BİR ÇOCUĞU OKULA BAŞLATMAK AİLE İÇİN MALİ KRİZE DÖNÜŞTÜ”

Demirel, eğitim maliyetlerine ilişkin de rakamlar paylaştı. Sendikanın hesabına göre anaokuluna başlayan bir öğrenci için başlangıç maliyeti 13 bin TL’den, ilkokulda 15 bin TL’den, ortaokulda 19 bin 500 TL’den, lisede ise 22 bin TL’nin üzerinden başlıyor. Açıklamada şehir dışında üniversiteye başlayan öğrencilerin maliyetlerine de dikkat çekildi.

Demirel, bu hesaplara servis, yemek, kantin ile sosyal ve kültürel harcamaların dahil olmadığını belirterek ailelerin üzerindeki eğitim yükünün giderek büyüdüğünü savundu.

10 YILINI DOLDURAN MEMURA YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Sendikanın talepleri arasında dikkat çeken bir başka başlık da yeşil pasaport oldu. TEÇ-SEN, unvana bakılmaksızın 10 yılını dolduran her devlet memuruna yeşil pasaport verilmesini istedi.

Demirel, açıklamasının sonunda taleplerin ayrıcalık ya da lütuf olmadığını savunarak, eğitim sisteminin sürdürülebilmesi için bu düzenlemelerin gerekli olduğunu söyledi:

“Biz TEÇ-SEN olarak susmayacağız. Eğitim çalışanlarının hakkını savunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin geleceği için konuşmaya devam edeceğiz.”