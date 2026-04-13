İran basınına göre Süleymani, saldırılarda zarar gören ve ardından onarılan demir yolu hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Zencan ile Miyane arasındaki Eminabad Demir Yolu Köprüsü'ne 8 Nisan'da gerçekleştirilen saldırıya değinen Süleymani, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla birlikte söz konusu bu hat tekrar hizmete girdi. Ayrıca Miyane-Tebriz hattı da şu an için aktif ve bu hatta ilk tren dün hareket etti. Bugün ise Tebriz-Tahran hattı tekrar hizmete açılacak ve öğlen saatinde ilk tren hareketine başlayacak. Tebriz-Meşhed tren yolu hattı da hazır durumda."

Süleymani ayrıca Tahran-Tebriz-Van treninin dün gece Tahran'dan Van'a hareket ettiğini ve trenin yeniden inşa edilen hatlardan geçtiğini belirtti.

İsrail ordu radyosu, İran'da 10 köprü ve demir yolunun hedef alındığı saldırılarla "İran'ın silah transfer kapasitesinin yok edilmesi ve ekonomisinin zayıflatılmasının amaçlandığını" öne sürmüştü.

ABD-İsrail güçleri, Elburz ile Zencan arasındaki demir yolu hattı ile Tahran eyaletine bağlı Rey ilçesi ve Kum kenti yakınlarındaki bir köprüye saldırı düzenlemişti.

Ayrıca İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentindeki bir demir yolu köprüsü de saldırılardan etkilenmişti.