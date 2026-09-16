Milli bayan voleybol takımımız yine yaptı yapacağını. Geçen yıl Dünya Şampiyonası’nda final oynayıp ikinci oldular, bu yıl Milletler Ligi şampiyonluğunu aldılar, ardından Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıktılar. Bu başarıyla Los Angeles 2028 Olimpiyatları’nın biletini de cebimize koydular.

Bizler de televizyonun karşısında boş durmadık… Bol bol dua ettik. Servislerde nefes tutarken, her blokta yerimizden fırladık. Vargas’ın smacına biz de vurduk, Gizem top çıkartırken koltuğun kenarını yedik. Maç bittiğinde kızlardan daha yorgun olanlarımız vardır diye düşünüyorum.

Takım böyle bir şey. Sahada altı kişi oynuyor, arkasında seksen küsur milyon insan.

Milli takımımızın ‘mil’siz hocası da artık bizden biri. Başarıyla tek vücut olmuşlar. Aynı hedefe yüründüğünden, formanın üzerindeki ay yıldız pasaport renginin önüne geçmiş.

Bu turnuvada başarının insanı güzelleştirdiğine bir kez daha emin oldum. Maçları izlerken klasik kadın gözümüzle, “Saçına bak…” “Tırnaklarına bak…” “Kirpiklerine bak…” dedik. Sonra sayılar peş peşe gelip maç kazanılınca devleştiler. Hepsi değişti! Boyları daha da uzadı. Yüzleri güzelleşti, gülüşleri taptatlı oldu, konuşmaları daha bir sempatik geldi. Her galibiyetlerinde üzerlerine nur indi. Zehra’yı, Eda’yı, Gizem’i, İlkin’i nasıl bu kadar sevdik.

Üstün becerileri onlara bakışımızı değiştirdi, hayranlığımızı arttırdı. Öyleyse diyebiliriz ki azim, disiplin, tevazu, mücadele ve başarı insanın yüzüne farklı bir ışık verir.

Tabii işin bir de maddi tarafı var.

Başarı beraberinde imkân getiriyor. Sporcu kazandıkça beslenmesine, sağlığına, cildine, saçına, dişine daha fazla yatırım yapabiliyor. Daha iyi şartlarda yaşıyor, daha profesyonel destek alıyor.

Milli sporun bir başka tarafı da: Bir ülkenin dünyadaki en güçlü tanıtım araçlarından biri olması.

Biz bunu yıllar önce futbolda yaşadık. 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olduğumuz günleri hatırlarsak, Türkiye’nin kalbi Japonya ve Güney Kore’de atmıştı. Sokaklar boşalmış, nefesler tutulmuştu. Dünya o vesileyle Türkiye’yi tanıdı.

Şimdi aynısını kızlarımız başardı.

Ülkemizi dünyaya öğretiyorlar.

Bayrağımızı gösteriyor, marşımızı dinletiyorlar. Birkaç saat içinde milyonlarca insanın zihnindeki “Türkiye” kelimesine yeni bir görüntü ekleniyor.

Bunun reklam karşılığını hesaplarsak, büyük rakamlar çıkar. İşte bu yüzden spora verilen değer ülke tanıtımına katkıdır. Gençlere yatırımdır. Çocuklara rol model üretmektir. Milli özgüveni güçlendirmektir.

Bu başarıların tesadüf olmadığını da bilmemiz gerek. Türk kadın voleybolunda kulüplerimiz yıllardır Avrupa’nın zirvesinde. 2026’da VakıfBank yedinci kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, finalde bir başka Türk takımı Eczacıbaşı ile karşılaştı. Yani milli takımın arkasında yıllardır oluşmuş ciddi bir voleybol kültürü, kulüp altyapısı ve rekabet var. Altyapıya, antrenöre, kulübe, bilime, beslenmeye, fizyoterapiye yatırım yapmak şart.

Oyuncunun yanısıra hocalar da yetişmeli. Smaçör, antrenör, libero, kondisyoner, spor yöneticisi de yetişmeli.

Milli takımlarımızın başında bizim topraklarımızda yetişmiş teknik direktörler olsun ve dünyayı hayran bıraksınlar istiyorum. Yürekten diliyorum.

Son olarak, kazanılan madalyaların veya kupaların esas hakikati; farklı şeylere kızan, farklı şeyleri seven, farklı takımları tutan insanları birkaç saatliğine bile olsa aynı duanın, aynı heyecanın, aynı bayrağın altında buluşturmasıdır.

Tebrikler ve teşekkürler kızlar. Bize yaşattığınız onur ve gurur çok büyük. Ayarı da 24.