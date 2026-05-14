Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, geçmiş yıllardan alınan tecrübeyle kurban faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. TDV'nin kurban ve zekat faaliyetlerinde çok önemli bir marka olduğunu ifade eden Turan, "Geçen sene 40 milyon insana ulaşmıştık. Bu sene 41 milyona ulaşmak istiyoruz. Çünkü bekleyen çok mazlumlar, çok ihtiyaç sahibi olanlar var." dedi.

Türkiye ile beraber 85 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyeti göstereceklerini bildiren Turan, "Türkiye'mizde 81 il, 922 ilçede, yardım faaliyetimizi ihtiyaç sahibi, hak sahibi olanlara ulaştırmaya gayret edeceğiz. 84 ülkede, dünya genelindeki 420 bölgede senede bir kez çoluğuna, çocuğuna et yedirebilen, sofrasına et koyabilen ve bizim yolumuzu bekleyenler var. Bu bayramda da onların yanında olacağız." diye konuştu.

Bazı kurban kesim yerlerinde Kur'an-ı Kerim de dağıtacaklarını dile getiren Turan, "Birçok yerde insanlar ete ulaşamadığı gibi Mushaf'a da ulaşamıyor. Bu sene inşallah 19 ülkede 42 bin civarında Mushaf-ı Şerif'in dağıtımını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Geçen yıl milletin kurban emanetlerini Filistin ve Gazze'de hak sahiplerine ulaştırdıklarını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Bu sene de emanetleri Kurban Bayramı günlerinde ulaştıramayabiliriz, ama kurbanları keseceğiz. Peki ne yapacağız? Soğuk hava depoları tedbirinde bulunduk. Götürebildiklerimizi, iletebildiklerimizi hak sahiplerine ileteceğiz. İletemediklerimizi de bu soğuk hava depolarında muhafaza edeceğiz. Peyderpey hak sahiplerine yine ulaştıracağız. Bu sene Mısır, Ürdün ve Hindistan'da bir organizasyonumuz olacak. Buralarda kesmiş olduğumuz kurban etlerini soğuk hava depolarında muhafaza ederek süreç içerisinde kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah."

Filistin ve Gazze'de 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştırmayı planladıklarını belirten Turan, milletin Gazze'ye yönelik yardımlarının iyi bir noktada olduğunu ifade etti.