TDK tarafından yapılan değerlendirmede, bu verilerin Türkçeyi doğru, etkili ve bilinçli kullanma konusundaki ilginin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Türkçe Sözlük’ün, dijital ortamda en önemli başvuru kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürdüğü vurgulandı.

YAŞAYAN TÜRKÇEYE YÖNELİK YENİ SÖZLÜK ÇALIŞMASI

Açıklamada, TDK’nin “yaşayan Türkçenin sözlüğü” üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Bu kapsamda; farklı bilim alanlarını, kültürel birikimi, değişik yaş gruplarının dil kullanımını ve çeşitli iletişim ortamlarındaki konuşma dilini yansıtan, 1 milyar kelimelik dengeli bir derlem (korpus) oluşturuluyor. Yapay zekâ destekli sözlük yazılımı sayesinde, derlem temelli ve güncel Türkçeyi yansıtan yeni bir sözlüğün hazırlanmasına başlandığı bildirildi.

Mevcut Türkçe Sözlük’ün büyük ölçüde edebiyat dili ağırlıklı olduğu ve yaklaşık 130 bin madde içerdiği belirtilirken, hazırlıkları süren yeni sözlükte bu sayının çok daha yüksek olmasının beklendiği aktarıldı.

ARAMA ALIŞKANLIKLARINDA ÖNE ÇIKAN KELİMELER

Yıl boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında “lima”, “alan”, “kara”, “ünvan” ve “adam” sözcükleri dikkat çekti.

Bu kelimelerden “lima”nın, Türkçe Sözlük’te bir karşılığının bulunmamasına rağmen yoğun şekilde aranmasının, kullanıcı merakını ve arama eğilimlerindeki ilginç yönleri ortaya koyduğu ifade edildi.

Ayrıca, Türkçe Sözlük kullanımındaki artışın özellikle öğrenciler ve eğitimcilerin aktif olarak kullandığı dijital platformlarla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı boyunca 436 bin 587 sözlük araması yapıldığı, bunların 318 bin 190’ının sisteme giriş yapan kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

EBA verilerine göre, aramaların büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığı görüldü. En çok aranan kelime ve kelime grupları ise “karekod”, “öğrenci belgesi”, “matematik”, “cevap anahtarı” ve “şube” oldu.