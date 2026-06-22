Türk Dil Kurumu (TDK), sosyal medya hesabından yaptığı Babalar Günü paylaşımıyla tartışmaların odağına yerleşti.

TDK'nin resmi X hesabı üzerinden Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan görselde, sözlükteki "baba" kelimesinin anlamlarına yer verildi. Görselde, "Atatürk, Türk milletinin babasıdır" ifadeleri kullanıldı. Ancak TDK, paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı bitiminde partisinin genel merkez binasında gündeme dair düzenlediği basın toplantısında TDK'ya tepki gösterdi.

"ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞ BİR KURUM"

Olayın gerekçesini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını belirten Kavuncu, "Bunun sebebi nedir? Merak ediyoruz. Bir paylaşım yapıp arkasında duracaksınız, durun. Duramayacaksınız, arkasında duramayacağınız şeyleri paylaşmayın. Atatürk tarafından kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz ve Babalar Günü gibi anlamlı bir günde adeta provokasyona dönüşmüş bir iş yaptılar. Bir yerden talimat geldiyse ve bu paylaşım silindiyse o başka. Çıkın bunu da açıkça bu millete söyleyin” dedi.