Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından likidite yönetimine ilişkin yeni kararlar aldı.
TCMB'nin açıklamasına göre, likidite imkânları gözden geçirilirken piyasalardaki gelişmeler dikkate alındı.
HAFTALIK REPO FONLAMASI ARTIRILACAK
TCMB, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağını bildirdi.
BANKALARIN BORÇ ALMA LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK
TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri de güncellenecek.
Söz konusu limitlerin, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak düzenleneceği belirtildi.
TEMİNAT İSKONTO ORANLARI AZALTILACAK
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları da gözden geçirilerek azaltılacak.
Merkez Bankası, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını açıkladı.