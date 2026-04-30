Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özetlerde, ekonomik göstergelerin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi.

TCMB, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde özellikle enerji ve gıda fiyatlarının öne çıktığını vurguladı. Öncü verilerin, Nisan ayında tüketici fiyatlarında enerji ve gıda kaynaklı artışların belirleyici olacağına işaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Öncü veriler, nisan ayında tüketici fiyatlarının seyrinde enerji ve gıda fiyatlarının öne çıkacağına, ana eğilimin ise bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir” denildi.

Yurt içi enerji fiyatlarında ise dikkat çeken artışlar yaşandığına işaret edildi. Meskenlere yönelik doğalgaz ve elektrik fiyat artışlarının etkisiyle önemli bir yükseliş gözlendiği aktarıldı. Ayrıca doğalgazda, fazla tüketim yapan haneler için daha yüksek ödeme öngören kademeli fiyat uygulamasına geçildiği belirtildi.

Özetlerde, gıda fiyatlarında da Nisan ayında artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çekilerek, enerji fiyatlarının hem maliyet kanalı hem de ekonomik faaliyet üzerinden enflasyon görünümünü etkilediği ifade edildi.

TCMB, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve arz kısıtlarının boyutuna bağlı olarak enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin önemli ölçüde arttığını da vurguladı.

22 Nisan tarihli toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyen TCMB, fiyat gelişmeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin verileri yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.