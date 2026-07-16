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Kaynak: AA

TCMB’nin yayımladığı “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verilerine göre, toplam rezervler 163 milyar 302 milyon dolar olarak kaydedildi.

Rezervlerin detaylarına bakıldığında, döviz varlıkları yüzde 9,5 artışla 59,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezervler yüzde 1,6 azalarak 96,2 milyar dolara geriledi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde sınırlı bir düşüş görüldü. Toplam yükümlülükler yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolara gerilerken, önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 0,6 artışla 57,9 milyar dolara çıktı. Şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 düşüşle 63 milyar dolar oldu.

Ayrıca söz konusu haftada, Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, altın swaplarından doğan net alacaklar 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler, rezervlerdeki artışa rağmen kalemler arasındaki farklı hareketlerin sürdüğünü ortaya koydu.