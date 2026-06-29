Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Tuzla Karakol Gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Ordu’ya geliyor.
Perşembe açıklarında demirleyecek gemi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü 08.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Ordu’da çeşitlik etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Tuzla Karakol Gemisi, 30 Haziran 2026 Salı akşamı Perşembe ilçesine gelerek iskele açıklarına demirleyecek. Gemi, 1 Temmuz Çarşamba günü ise kapılarını halka açacak. B
u ana tanıklık etmek isteyenler 08.00-20.00 saatleri arasında TCG Tuzla Karakol Gemisi’ni ziyaret edebilecek.