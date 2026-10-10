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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin Afganistan'a göndereceği insani yardım malzemelerinin taşınmasına ilişkin yeni karar alındı. Sevkiyatların demir yoluyla gerçekleştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) AŞ görevlendirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İKİ GÜZERGAH BELİRLENDİ

Karara göre TCDD AŞ, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye'den Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin sevkiyatında görev alacak.

Yardım malzemelerinin taşınması için iki farklı güzergah kullanılabilecek. Sevkiyatlar Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan veya Türkiye-İran-Afganistan hattı üzerinden gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında insani yardım malzemelerinin demir yoluyla taşınmasında uygulanacak görevlendirme bedeli ile bu bedelin hesaplama yöntemine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.