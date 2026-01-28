Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kötü yönetim ve özelleştirme iddiaları arasında mali sıkıntılarını derinleştirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2024 sonunda 4 milyar 733 milyon TL olan Hazine borcu, bir yıl içinde hızla artarak 2025 sonunda 5 milyar 944 milyon TL'ye dayandı.

SERBESTLEŞMESİ HEDEFLENDİ

2013'te çıkarılan 6461 sayılı kanunla demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi hedeflendi. Bu kapsamda 2016'da TCDD ikiye bölündü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu. Muhalefet, bu adımın özelleştirmeye zemin hazırladığını savunurken, kurum borç batağına sürüklendi.

2016'daki 1 milyar 600 milyon TL'lik borç, yıllar içinde fahiş artış gösterdi.

BORÇLANMA HIZI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, TCDD'nin borçlanma hızı dikkat çekici. Kurumun yıllara göre Hazine borçları şöyle:

- 2016: 1 milyar 600 milyon TL

- 2018: 2 milyar 386 milyon TL

- 2020: 3 milyar 369 milyon TL

- 2024: 4 milyar 733 milyon TL

- 2025: 5 milyar 944 milyon TL