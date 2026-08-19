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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 7 farklı ana hatta sefer yapan trenlerdeki yemekli vagonların işletilmesi için iki yıllık kiralama sürecini başlatacak.

Konuya ilişkin ihale duyurusu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhale kapsamında “Ankara”, “Güney”, “Van Gölü”, “Doğu”, “4 Eylül Mavi”, “İzmir Mavi” ve “Konya Mavi” ekspreslerinde bulunan yemekli vagonların iki yıl süreyle kiralanarak işletilmesi planlanıyor.

Yerli isteklilerin teklifleri kapalı zarf yöntemiyle kabul edilecek. Hazırlanan tekliflerin, TCDD Taşımacılık AŞ İhale Komisyonu Başkanlığına 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.