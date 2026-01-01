Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2017'de faaliyetlerine başlayan TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 9'uncu yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, demiryolu taşımacılığı açısından 2025 yılını tüm yönleriyle değerlendirerek hem yolcu hem de yük taşımalarında kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.

Ancak Uraloğlu, TCDD'nin her yıl zarar ettiğine ve katlanan borcuna değinmedi.

1 YILDA 283 MİLYON YOLCU

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda yapılan yatırımlarla daha görünür hâle gelen demiryolu taşımacılığının, 2025'te da etkin ve verimli bir yıl geçirdiğini ifade etti.

Abdulkadir Uraloğlu

Uraloğlu, "2025 yılında yüksek hızlı, anahat, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcumuza konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sağladık. 85,6 milyon olan Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcumuza hizmet verdik. Yolcu taşımacılığında 2026 yılında yüzde 7 oranında büyüme öngörüyoruz" dedi.

283 milyon yolcunun 12 milyonu hızlı trenleri kullandığı paylaşıldı.

Uraloğlu, 2025 yılında yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildiğini kaydetti.

BORÇLARI 'TEĞET' GEÇTİ

Bakan Uraloğlu, övgü ile bahsettiği TCDD'nin mali yapısı ise alarm veriyor. Kurumun Hazine borcu 1 Aralık itibarıyla 5,7 milyar TL’ye, zararı ise 36,9 milyar TL’ye ulaştı.

Plansızlık, liyakatsızlık, kötü yönetim Türkiye'nin köklü kurumunu her yıl zarara uğratmaya devam ediyor.

Muhalefet, köklü devlet kurumunun içler acısı halini sık sık Meclis gündemine taşırken iktidarın asıl hedefinin TCDD'yi özelleştirmek olduğuna da dikkat çekiyor.