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Kaynak: İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hizmet binasında yılan görülmesi, personeller arasında korku ve paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, TCDD hizmet binasındaki odalarda yılan olduğunu fark eden görevliler, vakit kaybetmeden durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı saklandığı yerden titiz bir çalışma neticesinde hiçbir zarar vermeden çıkardı.

İtfaiye görevlileri tarafından güvenli bir şekilde yakalanan yılan, yeniden doğal yaşam alanına bırakılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle binadaki panik havası sona erdi.