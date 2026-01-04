Bütçede kara deliğe dönüşen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) zararı katlanarak artıyor. Hazine borcu 5 milyar TL'yi aştığı, toplam zararı 37 milyara ulaştığı kurumdaki sorunun kaynağı kötü yönetim, plansızlık ve liyakatsızlık olarak gösteriliyor.

Kötü yönetime örnek olarak gösterilebilecek bir skandal daha ortaya çıktı.

VAGONLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre revizyonu yapılmadığı gerekçesi ile depolarda 26 yıldır tutulan 2 bin 263 vagonun bir kısmının kullanılamaz hale gelerek çürüdü. Skandal, 1 Aralık 1992-31 Aralık 2024'ü kapsayan dönemine yönelik Sayıştay incelemelerinde çıktı.

İncelemelerde 250 kadar makinistin lokomotif üzerinde görev yapmadığı da belirlendi. Toplam 3 bin 544 makinist sayısının yüzde 7’sine denk gelirken 250 personelin geri hizmetlerde çalıştırılıyor olması iş yükü dağılımına da olumsuz yansıyor.

2023'TEKİ KAZANIN BEDELİ AĞIR OLDU

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ise Ankara-Sivas YHT Hattı’nda 2023’te yaşanan kazanın faturası açığa çıktı. Sayıştay, YHT setindeki hasarın boyutunun belirlenmesi amacıyla hazırlanan hasar tespit raporunu inceledi.

2023'teki kazadan bir görüntü

Raporda, kazada üç vagonun raydan çıktığı ancak YHT setinin altı araçtan oluştuğu kaydedildi. Yalnızca üç vagonun onarılmasının maliyetinin 8 milyon 325 bin 283 avro olduğu ancak altı vagonluk sette üç vagonun onarılmasının uygun olmayacağı vurgulandı. YHT setinin edinim bedelinin ise 18 milyon 666 bin 534 TL olduğu ifade edildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

TCDD, hatta çalışacak yeni YHT vagonlarının test sürüşü için Ekim 2023’te sefer düzenledi. YHT tren vagonların, 14 Ekim 2023'te saat 02.52’de, Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçiş esnasında raydan çıktı. Kazanın ardında yapılan açıklamalarda dört YHT çalışanının hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.