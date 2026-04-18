TC son hanesine göre 13 milyar TL bugün yatıyor

TC son hanesine göre 13 milyar TL bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına yaklaşık 13 milyar lira yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına yaklaşık 13 milyar lira yapılacağını açıkladı. 2 alanda TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ödemeler bugün saat 18:00'den sonra hesaplarda olacak.

DESTEK ÖDEMESİ 2 ALANDA YAPILACAK

Bakanlık tarafından yapılacak destekler iki ana kalemden oluşuyor:

Planlı Üretim Desteği kapsamında 12 milyar 771 milyon 632 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 42 milyon 341 bin TL

ÇİFTÇİLERİN BUGÜN HESAPLARINA YATIYOR

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam destek ödemesinin 12 milyar 813 milyon lira olduğunu duyurdu.

Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya; üretimi artırmaya devam ediyoruz.

12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA
