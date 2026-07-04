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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni Yükseköğretim Kanunu teklifi, akademik alanda usulsüzlüklerin önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenleme yasalaşırsa, başkasına tez, makale, kitap veya proje hazırlatan ya da hazırlayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

10 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Teklife göre başkaları adına tez, makale, kitap veya proje hazırlayan ya da bu sürece aracılık edenlere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında idari para cezası verilecek. Bu işi ticari faaliyet haline getirenler için ise ceza 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olacak.

AKADEMİK UNVANLAR GERİ ALINACAK

Başkasına tez, makale veya proje yazdırarak diploma ya da akademik unvan elde ettiği tespit edilen kişilerin diploma ve akademik unvanlarının iptal edilmesi öngörülüyor. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının ise meslekten çıkarılması planlanıyor.

HAPİS CEZASI DA GÜNDEMDE

Kanun teklifinde, yurt dışındaki eğitim kurumları adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde eğitim programı açan veya yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi de yer alıyor. Ayrıca bu kurumların reklamını veya tanıtımını yapanlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanması öngörülüyor.