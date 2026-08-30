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ABD'de Meta'ya karşı açılan davada süre sınırı ve filtre yasakları karara bağlanırken, TBMM Dilekçe Komisyonu'na da vatandaşlardan sosyal medyaya yönelik sert kısıtlama ve yasak talepleri ulaştı. Vatandaşlar meclise sundukları dilekçelerde TikTok'un kapatılmasını, e-Devlet tabanlı yaş doğrulama sistemini, yapay zeka dolandırıcılığına karşı yasayı ve kamu kurumlarının resmi duyurularını sosyal medya yerine yerli platformlardan yapmasını talep etti.

ABD'de sosyal medya devi Meta'ya karşı sonuçlanan tarihi davada günlük kullanım süresi sınırı, gece saatlerinde erişim kısıtlaması ve estetik filtre yasaklarının uygulanmasına karar verilirken, Türkiye'de de gözler dijital mecralara çevrildi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulunan vatandaşlar, çocukların korunması ve kişisel veri güvenliği için radikal adımlar atılmasını istedi.

DAHA SERT YAPTIRIMLAR İSTİYORLAR

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilen dilekçelerde, TikTok başta olmak üzere bazı platformların tamamen erişime kapatılması yönünde yoğun talepler yer aldı. Vatandaşlar, sosyal medyanın yarattığı bilgi kirliliği ve bağımlılık risklerine karşı daha sert yasal yaptırımların hayata geçirilmesini istedi.

ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Meclise sunulan başvurularda öne çıkan 9 kritik düzenleme talebi şu şekilde sıralandı:

e-Devlet Tabanlı Yaş Doğrulaması: Yaş tespiti ve kişisel verilerin korunması amacıyla platformlara girişlerde "e-Devlet tabanlı doğrulama anahtarı (API/Key)" sisteminin zorunlu kılınması.

Müstehcen İçerik Yaptırımı: İnternet ve sosyal medyadaki müstehcen içerikli site ve hesapların engellenmesi, yayıncılarına ağır cezai yaptırımlar uygulanması.

15 Yaş Altına Eğitsel İstisna: 15 yaş altı çocuklara getirilmesi gündemde olan sosyal medya kısıtlamalarında; sanatsal, kültürel ve eğitsel paylaşımların muaf tutulması.

Kamu Kurumlarına Sosyal Medya Sınırı: Kamu kurumlarının duyuru ve bilgilendirmelerini sosyal medya mecraları yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yürütmesi.

Yapay Zeka Dolandırıcılığı ve Zorbalık Yasası: Yapay zeka ile üretilen videolar üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı yeni yasal düzenleme çıkarılması ve kadınlara yönelik dijital zorbalık yasasının ihdas edilmesi.

Kripto ve Bilgi Kirliliği ile Mücadele: Kripto borsasında manipülasyona sebep olan YouTube ve Telegram hesaplarının kapatılması.