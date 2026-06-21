Başvurular arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi ve heykel yapılmasının yasaklanmasına yönelik talepler öne çıktı.
TBMM’ye gelen ilginç dilekçeler şaşırttı: “Kadınlara zorunlu askerlik” ve “heykel yasağı” talepleri gündemde
TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan başvurular arasında dikkat çeken talepler gündeme geldi. Vatandaşların Meclis’e ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Komisyonun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre, bir ayda toplam 1076 başvuru yapıldı.Kaynak: AA
Rapora göre dilekçelerin 163’ü kadınlar tarafından yapılırken, en yoğun başvuru alan konular “komisyona yapılan işlemler”, “çalışma ve sosyal güvenlik” ile “adalet” alanları oldu. En çok başvuru yapan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.
DÜĞÜNLERİN YASKALANMASINDAN BOŞ KONUT VERGİSİNE KADAR DİKKAT ÇEKEN TALEPLER
Komisyona iletilen başvurular arasında oldukça sıra dışı öneriler de yer aldı. Bir vatandaş, evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti.
Bazı başvurularda ise ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi, çocukların hastalık sürecinde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması, boş konutlara vergi uygulanması ve kiralama süreçlerinin teşvik edilmesi gibi düzenleme talepleri yer aldı.
Listede ayrıca sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin karşılanmaması, çok çocuklu ailelere ÖTV’siz araç hakkı, ücretsiz internet kotası, ev haczi uygulamalarının kaldırılması, kedi ve köpek sahiplerine yıllık vergi getirilmesi ve cinsiyet değişikliğinin yasaklanması gibi dikkat çekici öneriler de bulundu.
KOMİSYON: DİLEKÇELER ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının vatandaşların yönetime katılımının en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.
Karamık, gelen başvuruların toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını ve beklentilerini yansıttığını ifade ederek, “Dilekçeler bizlere önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur” dedi.
Dijitalleşmeyle birlikte e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların arttığını da vurgulayan Karamık, bu durumun dilekçe hakkının erişilebilirliğini artırdığını ve e-demokrasiye katkı sunduğunu kaydetti.
Komisyonun çalışmalarının vatandaşların taleplerini Meclis gündemine taşımaya devam ettiği belirtildi.