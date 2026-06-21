TBMM’ye gelen ilginç dilekçeler şaşırttı: “Kadınlara zorunlu askerlik” ve “heykel yasağı” talepleri gündemde

Rapora göre dilekçelerin 163’ü kadınlar tarafından yapılırken, en yoğun başvuru alan konular “komisyona yapılan işlemler”, “çalışma ve sosyal güvenlik” ile “adalet” alanları oldu. En çok başvuru yapan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.