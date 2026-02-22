Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na vatandaşlar ocak ayında toplam 2 bin 133 başvuru yaptı. Parlamentoya iletilen dilekçelerde çok sayıda sosyal, hukuki ve idari talep yer aldı.
TBMM’ye bir ayda 2 binin üzerinde başvuru: İşte en dikkat çeken talepler
TBMM Dilekçe Komisyonu’na ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Başvurular arasında üniversitelerde astroloji bölümü açılması, yürüyerek sigara içmenin yasaklanması, yapay zekâ ile yargılama yapılması ve Meclis adının değiştirilmesi gibi sıra dışı talepler de yer aldı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Komisyona kadınlardan 456, erkeklerden 1670 dilekçe gönderildi. Ayrıca 7 başvuru da tüzel kişiler tarafından yapıldı.
EN ÇOK HANGİ KONULAR
Başvuruların büyük bölümü adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlerle ilgili konularda yoğunlaştı. Bunun yanında dikkat çeken bireysel talepler de listede yer aldı.
ÜNİVERSİTEYE ÜNİFORMA TALEBİ
Başvuranlardan biri, üniversitelerde hem öğrenciler hem de akademisyenler için üniforma zorunluluğu getirilmesini isteyen bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.
YÜRÜYEREK SİGARA İÇME YASAĞI
Bir başka dilekçede ise açık alanlarda yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanması, belirli sigara içme noktaları oluşturulması ve kurala uymayanlara yaptırım uygulanması istendi.
ASTROLOJİ BÖLÜMÜ İSTEDİLER
Komisyona gönderilen başvurular arasında üniversitelerde astroloji eğitimi verilmesi ve bu alanda bölüm açılması yönündeki talep de dikkat çekti.
YAPAY ZEKÂ İLE YARGILAMA ÖNERİSİ
Dilekçeler arasında, yargı süreçlerinde yapay zekâdan yararlanılması ve bazı davalarda yapay zekâ destekli karar mekanizması kurulması yönünde öneriler de yer aldı.
DÖVMECİLER KAPATILSIN TALEBİ
Vatandaşlardan biri dövme yapan işletmelerin kapatılması için yasal düzenleme yapılmasını talep ederken, başka başvurularda memurlara saatlik izin hakkı verilmesi ve banka çalışanlarına yıpranma payı tanınması istendi.
MEB BAKANI ÖĞRETMENLER SEÇSİN
Dilekçeler arasında Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenler tarafından seçilmesi ve öğretmen atamalarında akademisyenlerin aktif rol alması gibi öneriler de bulunuyor.
DİKKAT ÇEKEN BİREYSEL BAŞVURU
Komisyona yapılan ilginç başvurulardan birinde ise bir kişi, nişanlanabilmek için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardımcı olunmasını talep etti. Ayrıca disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı isteyen başvuruların sayısı da yüksek çıktı.